Фоззи из "ТНМК" впервые за долгое время рассказал о детях и признался, где находится его семья

Участник украинской группы "ТНМК" Александр Сидоренко, он же Фоззи, впервые за долгое время рассказал о своей семье.

К слову, музыкант тщательно скрывает подробности личной жизни. Однако в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Сидоренко рассказал о своей жене и детях. К слову, певец в начале полномасштабной войны вывез семью за границу. Сейчас же они планируют возвращаться. Правда, это произойдет весной, ведь зимой с малыми детьми в случае блэкаутов будет тяжело.

Александр Сидоренко (Фоззи)

"Они не в Украине. Я думаю, что уже через несколько месяцев нужно будет думать об их возвращении, но зимой в Киеве с маленькими детьми может быть тяжеловато. Надеюсь, что уже весной они вернутся", — признался артист.

Также Сидоренко рассказал, что время от времени у него получается видеться с семьей, возможно, раз в полгода. Артист посещает жену и детей, когда ездит с концертами в Европу. К слову, семья музыканта находится в Германии.

Александр Сидоренко (Фоззи) / Фото: скриншот с видео

"Я в том выгодном положении, поскольку мы гастролировали в Европе не один раз, то я мог их видеть. Благодаря профессии у меня есть возможность раз в пол года их видеть", — поделился певец.

Отметим, Александр Сидоренко крайне редко рассказывает что-то о жене и детях. Известно, что артист женат. Он с женой воспитывает дочь. Также в 2020 году у Фоззи родились двойняшки – девочка и мальчик.

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