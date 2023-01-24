Free the Leopards: Джамала, Осадчая, Полякова и другие звезды требуют предоставить Украине танки в новом флешмобе

Звезды приобщились к важной акции в Сети.
В социальных сетях начался настоящий леопардовый бум под хэштегом #freetheleopards. Этот флешмоб объединил европейцев и украинцев, призывающих предоставить ВСУ танки Leopard для борьбы с российскими оккупантами.
Екатерина Осадчая, Оля Полякова, Джамала и другие знаменитости также присоединились к флешмобу и напомнили миру о важности сопротивляться врагу. Для этого они вместе с другими участниками акции добавили фотографии в вещах с леопардовым принтом и соответствующим хэштегом.
Екатерина Осадчая
Телеведущая добавила две фотографии в зеленом жакете и платье с животным рисунком. Звезда призвала всех фанатов присоединиться к акции.
"Нашей стране нужны танки Leopard 2, мы призываем мир откликнуться, ведь следующей может быть любая страна! Поддерживайте флешмоб! Фото из прошлого, но так актуальны сейчас", — написала Екатерина.
TVORCHI
Группа также стали одними из звезд, которые присоединились к #freetheleopards. Участники "Евровидения-2023" написали о важном посыле.
"Пока Германия до сих пор колеблется, предоставлять ли Украине танки Leopard 2, мы присоединяемся к флешмобу с соответствующим призывом. Это важно. Украине нужны танки Leopard 2. Не молчи, мир! Присоединяйтесь к хэштегу и требуйте проукраинского решения от правительства Германии, ведь Украина ежедневно защищает себя и Европу от России", — пишет группа.
Джамала
Певица поделилась фотографией в шубе и объяснила, почему так важно поучаствовать во флешмобе.
"Пока кто-то тянет время, мы должны действовать и давить. Присоединяюсь к челленджу. Чем больше я злюсь, тем больше я хочу донатить и всячески помогать. Но только этого недостаточно. Нам нужна поддержка мира", — написала Джамала.
Оля Полякова
Оля Полякова вспомнила один из своих эпатажных образов и объяснила, для чего украинцам танки.
"Поддержим вместе флешмоб. Нам нужны "леопарды", чтобы у наших ВСУ было такое лицо, а значит чтобы и у всех нас #FreeTheLeopards", — написала певица.
Тина Кароль
Исполнительница также необычным способом присоединилась к флешмобу. Тина добавила в сториз видео с фильтром, где вокруг нее кружили "леопардовые" бабочки.
alyona.alyona
А вот исполнительница alyona.alyona добавила фото в домашнем образе, однако о важности своего месседжа тоже не забыла. Кстати, это фото она сделала в Германии.
"Германия должна услышать нас и наконец предоставить Украине "леопардов". Присоединяюсь к флешмобам, присоединяйтесь и вы, поддержав Украину на информационном фронте! Фото было сделано во Франкфурте-на-Майне в Германии с немецкой собакой семьи латвийцев и украинцев", — написала Алена.
Кристина Решетник
Жена телеведущего Григория Решетника избрала леопардовый шарф, чтобы привлечь внимание к масштабной акции в Сети.
"Смотрю в зеркало и вижу леопардов! Вам тоже они мерещатся везде?" — подписала фото Кристина.
Julik
Певец призвал своих поклонников также достать из своего гардероба вещи с леопардовым принтом и привлечь внимание к войне.
"Леопардовая одежда была давно забыта, но теперь пора перебрать свой гардероб! Наденьте свою любимую леопардовую одежду и выложите селфи из #FreeTheLeopards. Давайте принесем танки Leopard в Украину", - написал артист.
Читайте также: