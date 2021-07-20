FreeBritney: как Пэрис Хилтон, Мадонна и другие голливудские звезды поддерживают Бритни Спирс

Знаменитости активно высказывают свою позицию об отмене опеки отца звезды.

Американская певица Бритни Спирс, которая продолжает бороться за отмену опеки своего отца, получает бешеную поддержку от фанатов и коллег.

Так, недавно артистка выступила против опекунства в суде и впервые сделала громкие публичные заявления. Сразу несколько голливудских звезд высказали свое мнение и поддержали коллегу. Они оставляют сообщения в своих фотоблогах комментируют публикации самой Спирс и общаются с журналистами.

Пэрис Хилтон

Светская львица Пэрис Хилтон, которую застукали папарацци, заявила, что поддерживает давнюю подругу и обратилась к ее отцу: "Освободи Бритни". Пэрис Хилтон хочет, чтобы Джейми начал слушать хор голосов, которые требуют, чтобы он немедленно освободил ее от опекунства. Видео опубликовало издание TMZ.

gettyimages.com

Также на странице в Instagram Бритни Пэрис написала: "Проживи свою жизнь красиво, ты заслужила счастье!".

Мадонна

"Рабство было отменено так давно! Смерть жадному патриархату, который делает это с женщинами веками. Это нарушение прав человека. Бритни, мы сделаем все, чтобы вытащить тебя из тюрьмы", — написала звезда в своих сторис.

Также легендарная артистка запостила на днях видео, которое подписала "Она не твоя, с*ка".

Энди Коэн

Известный американский телеведущий Энди Коэн тоже высказался по поводу ситуации Бритни и жестко обратился к ее отцу.

"Она женщина, и она безусловно заслуживает гораздо большего, чем дешевую "дорогую мамочку" в квадратном костюме. Бритни, после мужества, которое ты продемонстрировала, ты на 100% сильнее, чем была. И Джейми, если ты хочешь заработать деньги в будущем, я предлагаю тебе лучше поработать, с*ка!", — заявил он.

#WWHL host @Andy shows support for Britney Spears and the #FreeBritney movement by naming Jamie Spears as tonight's Jackhole of the Day. pic.twitter.com/jToBvajIZ2 — WWHL (@BravoWWHL) June 24, 2021

Среди неравнодушных к делу Бритни Спирс также оказались Хлои Кардашян, Сара Джессика Паркер, а также певицы Пинк и Кристина Агилера.

Кристина Агилера

"Когда тебя затыкают, игнорируют, над тобой издеваются, отказывают в поддержке близкие — это наиболее разрушительное и унизительное, что можно представить. Нельзя недооценивать то, насколько серьезный ментальный и эмоциональный ущерб это может принести. Недопустимо, чтобы любой человек не мог жить так, как хочет, так как кто-то желает контролировать его семью", — заявила она.

Сельма Блэр

"Я люблю тебя. Я люблю наблюдать за тобой на твоих условиях", — поделилась актриса.

Холзи

"Благослови Бритни. Я всем сердцем надеюсь, что она удостоится свободы от этой оскорбительной системы. Она этого заслуживает всего на свете. Я восхищаюсь ее смелостью, которая сегодня говорит за себя", — написала певица Холзи в своем Twitter.

Bless Britney and I hope with my whole heart she is awarded freedom from this abusive system. She deserves it more than anything. I admire her courage speaking up for herself today. — h (@halsey) June 23, 2021

Заметим, недавно Бритни Спирс впервые за 13 лет опекунства своим отцом сделала публичное заявление в зале суда. Певица выступала в течение 20 минут и за это время рассказала, что не обладает своей жизнью и хочет вернуть свои права. По словам исполнительницы, во время принудительного лечения ей назначили литий, из-за употребления которого она чувствовала себя "будто пьяной" на протяжении 5 лет. Кроме того, по словам звезды, ее заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей, без права удалить ее.

Неделю назад суд разрешил Бритни самостоятельно нанять адвоката по делу об опеке. Теперь дела в суде певицы будет защищать известный звездный адвокат Мэтью Розенгарт. Во время разговора с журналистами он заявил, что будет работать "агрессивно и быстро", чтобы освободить Спирс из-под опекунства отца Джейми Спирс.

Напомним, ранее бывший бойфренд Спирс Тимберлейк публично поддержал ее в борьбе за отмену опекунства. Певец заявил, что никого нельзя удерживать против его воли.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку