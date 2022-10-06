Фролова, Хайек, Беллуччи: звезды, которые впервые стали мамами после 40 лет

Знаменитости не спешили становиться родителями, поэтому своего первенца они родили после 40 лет.

Рождение ребенка – это особый момент в жизни каждой женщины. Кто-то рано становится мамой, а кто-то — значительно позже, чем рекомендуют врачи.

В частности, многие знаменитости родили первенца после 40 лет. Кто-то из них активно занимался карьерой, поэтому дети были не ко времени, а кто-то – долгое время не мог забеременеть. Впрочем, знаменитости своим примером показали, что после 40-ти лет можно родить.

Редакция ТСН.ua подготовила подборку звезд, которые поздно родили своего первенца.

Сальма Хайек

Мексикано-американская актриса не торопилась становиться мамой. Знаменитость долгое время занималась развитием карьеры в Голливуде. Впрочем, в 2007 году случились изменения в личной жизни Сальмы. В марте она вышла замуж, а в сентябре впервые стала мамой. Актриса родила дочь Валентину в 41 год.

Сальма Хайек с дочерью / Фото: Associated Press

Василиса Фролова

Известная телеведущая долгое время не могла родить. Звезда ходила к разным врачам, обследовалась, но никто не давал положительных результатов. Потому Вася решила забыть о попытках стать мамой. И произошло чудо – знаменитость забеременела. В 43 года Фролова впервые стала мамой. У звезды родился мальчик, которого она назвала Родионом.

Василиса Фролова с сыном / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Ева Лонгрия

Голливудская актриса не спешила рожать, так что впервые Ева стала мамой в 42 года. В 2016 году артистка вышла замуж за Хосе Антонио Бастона, а в 2018 году – родила сына Сантьяго Энрике.

Николь Кидман

Известная австралийско-американская актриса долго не могла родить. В браке с Томом Крузом у Николь было две беременности. Впервые это произошло в начале отношений актеров. Однако тогда у Кидман была внематочная беременность. Накануне развода с Крузом у актрисы случился выкидыш.

А в 2006 году Кидман вышла замуж за музыканта Кита Урбана. Уже в 2008 году Николь впервые стала мамой. В 40 лет знаменитость родила дочь Сандей Роуз. Вторая дочь, Фейт Маргарет, появилась на свет благодаря суррогатной матери.

Николь Кидман с дочерьми / Фото: Getty Images

Николь также воспитывает двоих усыновленных детей: дочь Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони.

Моника Беллуччи

У итальянской актрисы и модели Моники Беллуччи двое детей, которых она родила после 40 лет. Впервые стала матерью Моника в 40 лет. Тогда она родила дочь, которую назвала Девой. В 45 лет актриса снова стала мамой. Моника родила дочь Леони.

Холли Берри

Голливудская актриса Холли Берри впервые стала мамой в 42 года. Знаменитость 2008 родила дочь, которую назвала Налой. Через пять лет Холли снова стала мамой. Актриса в 47 лет родила сына Марсео. Кстати, вторая беременность для звезды стала настоящей неожиданностью. По словам знаменитости, она не планировала беременеть. Более того, Холли тогда уже стояла на пороге менопаузы.

Сын Холли Берри / Фото: instagram.com/halleberry

Кортни Кокс

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс долго пыталась забеременеть после того, как вышла замуж за Дэвида Аркетта. Впрочем, попытки супругов были безуспешными. Кортни пережила семь выкидышей.

Благодаря экстракорпоральному оплодотворению Кортни смогла родить дочь Коко в 40 лет. Знаменитость планировала стать мамой во второй раз, но, к сожалению, этого не произошло.

Кортни Кокс с дочерью / Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

Камерон Диас

Известная голливудская актриса Камерон Диас вообще слышать не хотела детей. Впрочем, после того, как вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддона, то кардинально изменила свое мнение. Долгое время Камерон не могла родить. Через пять лет безуспешных попыток, пара прибегла к ЭКО. В конце концов, в 47 лет Камерон родила дочь Реддикс.

Камерон Диас / Фото: Getty Images

Хиллари Свонк

Голливудская актриса Хиллари Свонк пока еще не стала мамой, а только готовится к материнству. Она забеременела в 48 лет и сразу двойней. Для знаменитости это первая и очень желанная и ожидаемая беременность. Так что вскоре Хиллари с мужем, предпринимателем Филиппом Шнайдером, станут родителями.

Хиллари Свонк с мужем / Фото: Associated Press

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