Экс-фронтмен "Гринджол" через 17 лет после "Евровидения-2005" признался, почему на самом деле распалась группа

Экс-лидер группы "Гринджолы" Роман Калин через 17 лет рассказал, что на самом деле коллектив прекратил свое существование.

Музыкант, недавно записавший песню с победителем "Голоса країни-11" Сергеем Лазановским, признался, что причиной распада группы было не только участие в "Евровидении-2005", где они заняли 19 место.

По мнению Романа, группа стала заложником политической ситуации в стране, а их песня "Вместе нас много" символом "Оранжевой революции".

"Евровидение" – это лотерея, результат предсказать невозможно! Как доказательство – одна из украинских групп заняла еще ниже место, чем мы, и она не перестала существовать. Другое дело, как об этом пишут СМИ, как это подают критики и, опять же, я считаю, здесь не обошлось без политики... Очень уж нас сплели с политическими разборками в Украине того времени, и всех больше интересовало наше политическое кредо, чем музыка. И когда ты понимаешь, что тебе или всю жизнь отбиваться от каких-либо политических обвинений и каким-то чудом продвигать свою музыку, или просто делать музыку и за это получать средства на жизнь, то выбор становится очевидным", — рассказал Калин в интервью "КП в Украине".

Напомним, что во время участия в "Евровидении-2005" группа "Гринджолы" заняла 19 место, что стало вторым самым низким результатом за всю историю участия Украины в песенном конкурсе. Худший результат – 24-е место – принадлежит рок-группе O.Torvald.

Сейчас участники из Украины начинают активную подготовку к "Евровидению-2023". Сегодня стало известно, кого украинцы хотят видеть в составе жюри на национальном отборе.

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