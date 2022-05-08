Фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ в юбилей попросил у фанатов о единственном подарке

Фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец отмечает день рождения.

8 мая ему исполняется 40 лет. В качестве подарка в честь юбилея артист попросил своих поклонников и друзей поддержать и подписать петицию "Спасите Мариуполь".

Об этом он написал на своей странице в Сети.

"У меня ДР сегодня! Сделайте подарок – подпишите петицию для людей, которые остаются заблокированными в Мариуполе! Заранее спасибо за поздравление и работу над петицией. Обнимаю каждого и каждую! Слава Украине!!!" – отметил он.

Сергей Танчинец / instagram.com/sergii_tanchynets

Также Сергей добавил ссылку на сайт, где активисты создали петицию с призывом спасти всех, кто находится на территории завода "Азовсталь".

Обращение адресовано ООН и его главе Антониу Гутеррешу с требованием провести неотложную процедуру Extraction. Это означает эвакуацию всех гражданских, всех раненых, тел погибших и всех военнослужащих из заблокированного Мариуполя.

Отметим, Сергей Танчинец 24 февраля вместе с коллективом БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ занялся волонтерской деятельностью. Сергей развозит на концертном бусе гуманитарную помощь и эвакуирует людей. Также певец организует концерты для военных.

Напомним, лидер U2 после концерта в киевском метро поехал в освобожденные от оккупантов Бучу и Ирпень. В частности, в Ирпене они обсуждали возможность проведения благотворительных концертов, чтобы собрать средства на восстановление полуразрушенного российскими оккупантами города.

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