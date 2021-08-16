Фронтмен группы Bon Jovi открыл сеть ресторанов с бесплатной едой

Девиз заведений звучит как — "Надежда — это вкусно".

Американский рок-музыкант Джон Бон Джови создал собственную, особую, сеть ресторанов. Здесь нет цен, а еду могут получить все, кто в этом нуждается, говорится в "Сніданку з 1+1".

Социальная кухня Бон Джови возникла из мастерской по ремонту кузовов. 10 лет назад музыкант нашел ее возле железной дороги в штате Нью-Джерси и вместе с женой Дороти превратил в благотворительную харчевню. Сейчас это сеть из трех ресторанов в разных городах. Там Бон Джови предлагает горячие блюда людям, которые не могут себе их позволить.

Надежда – это вкусно: Бон Джови готовит бесплатные обеды для бездомных

Однако рестораны музыканта — это не просто бесплатные обеды для бездомных и платные для всех остальных. Здесь работает особая система расчета. Например, обычный посетитель может заплатить 20 долларов за пищу, и эти деньги пожертвуют на обед для нуждающихся. Или в обмен на еду можно помочь на кухне.

В разгар пандемии, несмотря на трудные времена для ресторанного бизнеса, учреждения Бон Джови предлагали ту же услугу. Они готовили обеды и раздавали всем, кто в этом нуждается, оставаясь верными своему девизу "надежда — это вкусно".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку