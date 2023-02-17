Фронтмен группы Scorpions выразил свое восхищение украинцами: "Могу только склонить голову"

Лидер немецкой группы Scorpions Клаус Майне поддержал украинцев во время полномасштабной войны с Россией.

Музыкант рассказал, что с начала войны он ошеломлен тем, насколько сильно наш народ любит свою страну и способен ради нее противостоять врагу. В разговоре с Алексеем Сухановым Майне поделился, чем еще его увлекают украинцы.

"Я очень ошеломлен тем, насколько они преданы своей стране во время войны. Огонь, пылающий в их сердцах. Они все патриоты. Я не думаю, что есть нечто большее, чем это ощущение — не убегать, а сказать: "Я противостою этой тяжелой и опасной ситуации, которая может унести мою жизнь или жизнь моих близких, но я буду здесь и моя страна может на меня положиться". Перед этим я могу только склонить голову и стать на колени. Это невероятно", — сказал лидер группы Scorpions.

Фото: scorpions/Instagram

Свою особую связь с нашей страной Майне ощутил еще несколько лет назад во время своего тура по Украине. В 2012 году из жизни ушла мать музыканта, тогда он давал концерт в Харькове, а через несколько дней во Львове.

"Я на гастролях в Харькове получил известие о смерти моей мамы и это было очень шокирующее известие. Ее похоронили через несколько дней и сразу же после этого проходил наш концерт во Львове. Наши украинские знали, что я несколько дней назад похоронил свою мать. Они стояли перед сценой и поднимали вверх баннеры "Клаус, мы с тобой!". Это был для меня чрезвычайно эмоциональный момент, который навсегда соединил меня с Украиной. Я никогда его не забуду", — рассказал Майне.

Напомним, что летом 2022 года группа Scorpions спела на концерте подняла сине-желтое знамя и спел хит Winds of Change, измененный для Украины.

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