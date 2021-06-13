Фронтмен группы "СКАЙ" признался, что имел серьезную алкогольную зависимость

Звезда едва не потерял семью.

Фронтмен украинской группы "СКАЙ" Олег Собчук откровенно рассказал об алкогольной зависимости.

В программе "Світське життя" 40-летний знаменитость рассказал, что из-за увлечения спиртным ему даже не хотелось проводить время с родными.

"Алкоголь реально был и он всегда присутствует в шоу-бизнесе, начиная от райдера, заканчивая встречами. Вплоть такого криминала не было. Просто это было часто. Сын хочет погулять или надо уделить время семье — у тебя постоянно нет сил, тебя постоянно кто-то кумарит. Когда ты бухаешь, тебе впадло это делать", – поделился исполнитель.

Зависимость от спиртного едва не разрушила семью звезды. Любимая артиста, визажистка Мария изрядно радуется, что избраннику удалось побороть зависимость и серьезно заняться спортом. К слову, сейчас Олег участвует в масштабном велопробеге от востока до запада Украины.

instagram.com/sob4uk

"Я об этом мечтала и в своих мыслях, мне кажется, привлекла это. Я очень хотела, чтобы муж активно занимался спортом. Надеюсь, он еще в йогу подастся", — поделилась избранница исполнителя.

Со своей стороны, Олег ответил, что за помощью к врачам или психологам не обращался. Ему дало толчок завязать с привычкой самосознание того, что он не хотел, чтобы дети видели его таким.

"Это очень мотивирует. Сразу не получится, потому что есть компания. А друзьям не прикольно, когда их товарищ выходит из алкокоманды", — добавил Собчук.

Рок-звезда также поделился, что он не полностью отказался от алкоголя, а может иногда выпить бокал вина.

Напомним, не так давно Святослав Вакарчук прокомментировал слухи о злоупотреблении алкоголем. Также звезда сообщил, ушел ли из политики.

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