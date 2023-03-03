Фронтмен Massive Attack выпустил свою версию хита "Обійми" группы "Океан Эльзы" в поддержку Украины

Вся прибыль от трека будет направлена в фонд, оказывающий поддержку гражданским, пострадавшим во время войны.

Фронтмен и один из основателей британской музыкальной группы Massive Attack Роберт Дель Ная представил авторскую версию на песню украинской группы "Океан Эльзы" – "Obiymy (Legacy of War Mix)".

Кавер артист записал, чтобы помочь гражданскому населению, пострадавшему из-за войны и собрать средства на восстановление разрушенных домов в Киевской области.

Вся прибыль от трека будет направлена в фонд Legacy of War Foundation, международной благотворительной организации, оказывающей поддержку гражданским лицам, пострадавшим во время военных действий, основанной Джайлзом Дьюли – фотографом, писателем, активистом и послом доброй воли ООН.

Legacy of War Foundation будет сотрудничать с UNITED24, чтобы помочь восстановить разрушенные дома в Киевской области в рамках программы Rebuild Ukraine.

Вместе с треком был представлен видеоколлаж, созданный Unit 3 Films с использованием кадров, снятых Джайлзом и Славой Вакарчуком во время войны в Украине. В апреле запланирован выпуск винила с этим треком.

"Я впервые встретил Славу в 2018 году, когда мы играли в Киеве свой концерт и мы возобновили общение, когда началось вторжение в Украину. В прошлом году я вернулся в Украину с Джайлзом Дюли, чтобы собственными глазами увидеть разрушения, нанесенные стране, Киеву и его окрестностям в течение года длительной российской вооруженной агрессии.Основная цель этого сотрудничества — выявить акт гражданской солидарности с народом Украины и оказать материальную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается", — отметил Роберт Дель Ная.

Роберт Дель Ная и Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/robert3delnaja

Напомним, недавно Святослав Вакарчук дал благотворительный концерт в Лондоне в зале исторического здания Canada House на Трафальгарской площади. Во время своего выступления музыкант собрал более 3,3 млн. фунтов (147 миллионов грн). Эти средства пойдут на закупку медицинского оборудования и восстановления больниц в Украине, пострадавших в ходе боевых действий.

Читайте также: