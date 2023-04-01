Фронтмена российской группы Ногу свело! объявили "иноагентом" в РФ после песни в поддержку Украины

Российского музыканта Максима Покровского российские власти объявили "иностранным агентом".

С начала полномасштабной войны вместе со своей группой Ногу свело! музыкант выступил против Путина. Такая позиция очень не понравилась властям Кремля, поэтому Покровского внесли в "черный список", говорится на сайте минюста пропагандистов.

Отметим, что также против артиста было открыто административное дело "о дискридитации армии РФ" за его песню "Нам не нужна война", в которой Покровский выразил свою антивоенную позицию.

Музыкант уже успел эмоционально отреагировать на новое звание и добавил видео с красноречивой песней иноагента.

"Зашли с одной стороны – не получилось. Дело о дискредитации армии было прекращено несколько дней назад. Сегодня решили зайти с другой стороны: теперь я – иноагент. Популярность 2023 года, прости Господи! Я во всех новостях. Прошу заметить, я этого "хайпа" не заказывал", — написал Покровский.

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