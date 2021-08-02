Фронтвумен The Hardkiss Санина с розовыми волосами в велосипедках очаровала образом

Фронтвумен The Hardkiss Санина с розовыми волосами в велосипедках очаровала образом

Артистка рассказала о концерте, который группа дала под проливным дождем.

Известной украинской группе The Hardkiss, которая недавно получила именную табличку на "Площади звезд", не помешали выступать погодные условия.

The Hardkiss 1 августа представила новый альбом "Жива і не залізна" и другие хиты Main Stage на фестивале Файне Місто 2021 под сильным ливнем.

"Впервые за всю историю мы выступали под таким ливнем, а вы досмотрели выступление до конца! Вы — невероятная публика! Спасибо! Ждем всех на НСК и в туре", — написала солистка группы Юлия Санина на своей странице в Instagram.

instagram.com/the_hardkiss

Зрители оценили такое выступление группы. В частности, писали такие комментарии:

Никакие проблемы не делают на концерте The Hardkiss погоды!

Круто, что вы даже вида не подали на сцене

Мы были полностью мокрые, но выстояли до конца. Выступление невероятное

Также многие оценили образ солистки Юлии Саниной. Артистка была одета в белые велосипедки и такого же цвета оверсайз рубашку с принтом. На ней был розовый парик и яркий макияж.

Напомним, группа The Hardkiss представила новый альбом "Жива і не залізна" в мае, накануне своего 10-летия.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку