Фронтвумен The Hardkiss Санина с розовыми волосами в велосипедках очаровала образом

Артистка рассказала о концерте, который группа дала под проливным дождем.
Известной украинской группе The Hardkiss, которая недавно получила именную табличку на "Площади звезд", не помешали выступать погодные условия.
The Hardkiss 1 августа представила новый альбом "Жива і не залізна" и другие хиты Main Stage на фестивале Файне Місто 2021 под сильным ливнем.
"Впервые за всю историю мы выступали под таким ливнем, а вы досмотрели выступление до конца! Вы — невероятная публика! Спасибо! Ждем всех на НСК и в туре", — написала солистка группы Юлия Санина на своей странице в Instagram.
Зрители оценили такое выступление группы. В частности, писали такие комментарии:
- Никакие проблемы не делают на концерте The Hardkiss погоды!
- Круто, что вы даже вида не подали на сцене
- Мы были полностью мокрые, но выстояли до конца. Выступление невероятное
Также многие оценили образ солистки Юлии Саниной. Артистка была одета в белые велосипедки и такого же цвета оверсайз рубашку с принтом. На ней был розовый парик и яркий макияж.
Напомним, группа The Hardkiss представила новый альбом "Жива і не залізна" в мае, накануне своего 10-летия.