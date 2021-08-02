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Фронтвумен The Hardkiss Санина с розовыми волосами в велосипедках очаровала образом

Фронтвумен The Hardkiss Санина с розовыми волосами в велосипедках очаровала образом

instagram.com/the_hardkiss

Артистка рассказала о концерте, который группа дала под проливным дождем.

Известной украинской группе The Hardkiss, которая недавно получила именную табличку на "Площади звезд", не помешали выступать погодные условия.

The Hardkiss 1 августа представила новый альбом "Жива і не залізна" и другие хиты Main Stage на фестивале Файне Місто 2021 под сильным ливнем.

"Впервые за всю историю мы выступали под таким ливнем, а вы досмотрели выступление до конца! Вы — невероятная публика! Спасибо! Ждем всех на НСК и в туре", — написала солистка группы Юлия Санина на своей странице в Instagram.

© instagram.com/the_hardkiss
instagram.com/the_hardkiss

Зрители оценили такое выступление группы. В частности, писали такие комментарии:

  • Никакие проблемы не делают на концерте The Hardkiss погоды!
  • Круто, что вы даже вида не подали на сцене
  • Мы были полностью мокрые, но выстояли до конца. Выступление невероятное

Также многие оценили образ солистки Юлии Саниной. Артистка была одета в белые велосипедки и такого же цвета оверсайз рубашку с принтом. На ней был розовый парик и яркий макияж.

Напомним, группа The Hardkiss представила новый альбом "Жива і не залізна" в мае, накануне своего 10-летия.