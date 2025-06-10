Футболист Бражко случайно выдал правду о романе с Дашей Квитковой

Даша Квиткова и Владимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

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Футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко случайно выдал всю правду о романе с украинской блогершей Дашей Квитковой.

Уже длительное время в Сети подозревают, что между парочкой роман. Спортсмен и блогерша не комментируют, что на самом деле их связывает, но своим поведением намекают, что между ними действительно есть романтическая связь.

К слову, недавно их снова застали вместе. Владимир в составе молодежной сборной отправлялся на Евро-2025. Провожала спортсмена Даша Квиткова. Блогерша привезла Бражко к месту сбора футболистов, после этого они обнялись и поцеловались. Момент попал на видео YouTube-канала "Взбірна".

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Ведущий Андрей Иолкин не смог сдержаться и поинтересовался у Владимира, кто же его привез. На что футболист случайно выдал, что девушка. Таким образом спортсмен подтвердил, что между ними с Квитковой действительно роман.

Напомним, недавно Владимир Бражко публично обращался к Даше Квитковой. Спортсмен отреагировал на признание блогерши, которая раскрыла, что же ей помогло найти любовь.