Футболист Бражко впервые обратился к Даше Квитковой на фоне слухов об их романе

Владимир Бражко и Даша Квиткова

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Футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко впервые обратился к блогерше Даше Квитковой, с которой его подозревают в романе.

Парочка довольно пикантно пообщалась друг с другом в комментариях в Tik Tok. В частности, там Даша опубликовала юмористический ролик. Блогерша пошутила, что съела в новогоднюю ночь 12 виноградинок пока раздавался бой курантов и запила это все шампанским. Благодаря этому якобы следующий год будет наполнен счастьем, удачей и благополучием. Далее в видео Квиткова продемонстрировала, что именно после этого ритуала и встретила избранника. Знаменитость показалась в объятиях мускулистого мужчины, лицо которого скрыла.

Даша Квиткова

Мимо видео не смог пройти Владимир Бражко. К слову, именно с ним Даше приписывают роман. Футболист лишь в шутку отметил: "Получается, что это все виноград". Также спортсмен добавил смайлики, среди которых было белое сердечко. Квиткова не была многословной. Блогерша оставила лайк под его комментарием и ответила Бражко смайликом в виде винограда.

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Комментарии под видео Даши Квитковой

Слухи о романе Даши Квитковой и Владимира Бражко - что известно

Первыми об их отношениях заговорили СМИ. Издание "РБК-Украина" со ссылкой на инсайдера сообщило, что парочка крутит роман и вовсе это не скрывает.

Впоследствии в Сети появилось видео, где блогерша и спортсмен были вместе на свадьбе друзей. Что интересно, Владимир держал Дашу за руку, а потом вообще поцеловал в щечку.

Сейчас ни Квиткова, ни Бражко не комментируют тему личной жизни. Но недавно блогерша все же высказалась о приписанном ей романе с футболистом.

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