Жюль Кунде и Юлиана Дементьева

Защитник каталонской «Барселоны» и сборной Франции Жуль Кунде женился на украинской модели Юлиане Ясимовой.

По крайней мере так пишут французские медиа, хотя спортсмен тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. По данным tribuna.com, роман футболиста и украинки длится с 2021 года. Пара познакомилась якобы на одном из показов во время Недели моды. А после этого между ними завязался роман, который они старательно скрывают от публики.

К тому же по слухам парочка недавно сыграла тайную свадьбу. Но на самом деле никаких подтверждений этой информации нет. Более того, в Instagram у Юлианы и Жуля нет совместных фото и они даже не подписаны друг на друга — никаких намеков на роман.

Юлиана Дементьева

К слову, Юлиана Ясимова, которая в соцсетях называет себя Юлианой Дементьевой, родилась в Киеве и успешно развивает карьеру в моделинге. Она сотрудничает с топовыми мировыми брендами, участвует в модных неделях и имеет более 89 тысяч подписчиков в Instagram.

Также известно, что 37-летняя модель ранее была замужем за бизнесменом и бывшим депутатом Вячеславом Константиновским. У пары есть общая дочь Стефания, которая родилась в 2010 году. Информации об их официальном разводе в публичном доступе также нет. Правда, в фотоблоге Юлианы все же можно увидеть совместные кадры с отцом ее ребенка еще за 2020 год.