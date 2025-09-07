Футболист Судаков заявил о "прилете" в дом и показал последствия массированной атаки на Киев

Георгий Судаков с женой, их квартира в Киеве после ночной атаки 7 сентября

В ночь на 7 сентября Киев пережил одну из самых массированных атак — российские войска выпустили по столице 805 дронов-камикадзе и более десяти крылатых ракет. В результате ночного террора пострадала и звездная семья — футболист "Шахтера" Георгий Судаков с женой Лизой, с которой они ожидают второго ребенка.

Так, беременная Лиза Судакова в Instagram сообщила, что их дом подвергся удару. Она опубликовала фото с места событий: выбитые двери и окна, поврежденные конструкции, изуродованные авто поблизости. Кое-где виднеются места возгорания. Внутри жилья — также полная разруха и следы дыма.

К счастью, несмотря на масштабные разрушения, сама семья не пострадала. Жена спортсмена заверила, что с ними все в порядке.

"Страшная ночь. Прилет в наш дом. Спасибо Богу, что живы", — написала Лиза в своем Instagram.

В свою очередь Георгий в Telegram-канале тоже не сдерживал эмоций от увиденного: "Е******* орки, прилет в наш дом... Они будут говорить, что в моем доме хранят военную технику".

Отметим, в результате ночной атаки были повреждены десятки гражданских зданий в разных районах столицы, возникали значительные пожары. По состоянию на утро известно по меньшей мере о 20 раненых. К сожалению, из-под завалов уже достали тела матери и ее двухмесячного ребенка. Их убила россия.