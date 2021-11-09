Гага – с фанатом, Lida Lee – на музыкальной премии: эпические звездные падения

Со знаменитостями также случаются неприятности.

Со звездами, как и с их кумирами, также нередко случаются разные неприятности.

Впрочем, случайный конфуз знаменитости, в отличие от происшествия с поклонником, может увидеть весь мир и еще много лет его обсуждать. Ведь очень часто публикации с неловкими моментами становятся мегапопулярными в Сети.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает читателям подборку сногсшибательных звездных падений.

Леди Гага шлепнулась вместе с фанатом

Одним из таких стало падение Леди Гаги в Лас-Вегасе. Певица упала вместе с фанатом со сцены прямо на зрителей. Гага в рамках шоу запрыгнула на него, впрочем, бедняга не удержался на ногах и свалился с кумиром под сцену.

Мадонна не удержала равновесие

С певицей Мадонной неприятный инцидент произошел в 2015 году. Во время выступления на церемонии вручения премии BRIT Awards звезда не удержала равновесие и больно упала со ступенек. По сценарию - танцовщик должен эффектно снять с певицы длинную мантию, завязанную на шее. Вместо этого вместе с костюмом потянул вниз и саму артистку. Не потеряв королевского покоя Мадонна подобралась и продолжила выступление.

Мадонна упала во время выступления на церемонии Brit Awards

MONATIK оконфузился в Минске

Украинский певец MONATIK упал во время выступления в Минске.

Летом на концерте исполнитель так "ударился в танцы", что просто не заметил препятствия на сцене, споткнулся и упал. Однако он не растерялся и продолжил петь. Видео с падением певец выложил в своем фотоблоге с веселой заметкой: "Минск звучит сногсшибательно".

Lida Lee головокружительно радовалась за победу MONATIK

А вот с экс-подопечной MONATIK, украинской певицей Lida Lee случился неприятный инцидент во время церемонии вручения музыкальной премии YUNA 2021. Так, когда со сцены реперша alyona alyona объявила победителя в номинации "Лучший певец года" и им стал Дмитрий Монатик, Лида случайно упала в зрительном зале, где в этот момент находилась.

Кристина Агилера "растянулась" на лестнице

Американская певица Кристина Агилера также упала на сцене. Курьез произошел этим летом во время выступления звезды в Санкт-Петербурге. Агилера исполняла первую песню Bionic и споткнулась. Звезду быстренько подняли участники шоу-балета.

скриншот с видео

Рами Малек упал с "Оскаром" в руках

Актер Рами Малек грохнулся прямо на церемонии вручения премии "Оскар" в феврале этого года. Звезда "Богемской рапсодии" так разволновался, что, спускаясь в зал после речи, потерял равновесие и упал на ступеньках. Однако, заветную статуэтку актер из рук не выпустил.

Getty Images

Джастин Бибер полетел с моноколеса

Канадский поп-певец Джастин Бибер прославляется курьезами не первый раз. Два года назад он сбил человека на дороге. На этот раз Бибер феерично грохнулся с электроколеса. Поговаривают, он учился ездить на нем ради съемок в новом клипе. Юзеры времени не теряли и создали кучу смешных мемов. Над фотожабами до сих пор хохочет вся Сеть.

imagine witnessing justin bieber falling off of a unicycle i don't know what i would do pic.twitter.com/qTbutb2mwS — sam (@allinitdrews) 11 октября 2019 г.

Аль Пачино шлепнулся перед сотнями камер

Американский актер Аль Пачино сконфузился во время церемонии награждения премии BAFTA-2020. Звезда не заметил ступеньку знаменитого зала Royal Albert Hall и споткнулся прямо на красной дорожке. К знаменитости сразу же бросились на помощь охранники и его возлюбленная, израильская актриса Мейтан Дохан. Режиссер довольно быстро пришел в себя и направился в зал.

Associated Press

Getty Images

Ирина Федишин не устояла на высоких каблуках

Певица Ирина Федишин упала прямо во время выступления во время шоу "Ти тільки мій". Из-за высоких каблуков звезда потеряла равновесие и шлепнулась на бок.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку