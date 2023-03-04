Галич высказался о Цимбалюке, который получил повестку: "Если бы пошел служить — было бы полезнее"

Музыкант считает, что говорить о войне с фронта гораздо важнее.
Лидер группы O.Torvald Женя Галич высказался об актере Тарасе Цымбалюке, который получил повестку в военкомат, но остался в тылу.
По мнению музыканта, который с начала полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ, гораздо больше пользы Цымбалюк мог бы принести на фронте, потому что говорил бы обо всем "изнутри".
"Я считаю, что если бы Тарас Цимбалюк взял себя в руки, пошел учиться, пошел служить и изнутри говорил, что ему нужно – это было бы гораздо полезнее, чем просто организовывать мероприятия. Он пошел служить, съездил на фронт, увидел, как все это происходит, вернулся и сказал бы: "Люди, я служу, я Тарас Цымбалюк, вы моя аудитория. Мне нужна ваша помощь", – сказал Галич в интервью "24 каналу".
Певец считает, что только в единичных случаях мужчины действительно могут принести больше пользы в тылу, чем на передовой. Но, как считает Галич, это касается только тех, кто умеет зарабатывать большие деньги на армию.
"Уезжает 20 человек на задачу. 19 человек – это люди, которые умеют воевать, все у них получается, а 20-й – это человек, умеющий классно зарабатывать деньги, прям в большом объеме, но вот не состоит у него из войной. И вместо того, чтобы быть двадцатым в этой двадцатке, пытаться воевать, он покупает десять дронов, условно говоря. Или донатить. Ну это гораздо полезнее, чем он просто отсиживался бы в армии", — сказал певец.
Напомним, что ранее Тарас Цимаблюк объяснил, что он прошел медкомиссию в военкомате, но не пошел воевать на передовую. Актер считает, что больше пользы государству он сможет принести своей медийностью и благотворительными мероприятиями.
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