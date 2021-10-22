Галина Хатчинс: что известно об украинке, которая погибла от выстрела Алека Болдуина

Галина Хатчинс: что известно об украинке, которая погибла от выстрела Алека Болдуина

Галине было всего 42 года.

Украинка Галина Хатчинс была случайно застрелена американским актером Алеком Болдуином во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина".

Известно, что Галина родом из Украины. Галина закончила Киевский национальный университет по специальности "Международная журналистика" и работала журналистом-расследователем, пишется на ее официальном сайте.

Галина Хатчинс / instagram.com/halynahutchins

Позже Галина переехала в США. В 2015 году она окончила Американский институт кино и начала работать над фильмами.

Галина Хатчинс / instagram.com/halynahutchins

В 2019 году женщина победила в номинации "Восходящая звезда" от издания American Cinematographer.

Галина Хатчинс / instagram.com/halynahutchins

К слову, Галина сняла такие фильмы, как "Заклятый враг", Blindfire, "Дорогуша".

Семья Галины Хатчинс / facebook.com/halyna.hutchins

Кроме этого, судя по фото в ее социальных сетях, у Галины остался муж Мэтью Гатчинс и маленький сын Андрос, которого она родила в 2013 году.

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