Галина Хатчинс: что известно об украинке, которая погибла от выстрела Алека Болдуина

Галине было всего 42 года.
Украинка Галина Хатчинс была случайно застрелена американским актером Алеком Болдуином во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина".
Известно, что Галина родом из Украины. Галина закончила Киевский национальный университет по специальности "Международная журналистика" и работала журналистом-расследователем, пишется на ее официальном сайте.
Позже Галина переехала в США. В 2015 году она окончила Американский институт кино и начала работать над фильмами.
В 2019 году женщина победила в номинации "Восходящая звезда" от издания American Cinematographer.
К слову, Галина сняла такие фильмы, как "Заклятый враг", Blindfire, "Дорогуша".
Кроме этого, судя по фото в ее социальных сетях, у Галины остался муж Мэтью Гатчинс и маленький сын Андрос, которого она родила в 2013 году.
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