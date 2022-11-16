Галкин и Пугачева нежно поздравили друг друга с 21-летием брака

Знаменитые супруги Максим Галкин и Алла Пугачева поделились с поклонниками, что на днях отпраздновали особый праздник.

Так, 15 ноября исполнился 21 год, как влюбленные вместе. По этому случаю Алла Борисовна и Максим Галкин разместили на своих страницах в Instagram фото с поздравлениями. Пугачева показала, как роскошный букет ей прислал муж. В настоящее время Галкин находится с концертами в Литве, а певица с детьми уехала из России в Израиль.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

"Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек", — написала Пугачева. В свою очередь, под постом жены Галкин ответил: "Приеду на все деньки".

Алла Пугачева и Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Также юморист у себя в фотоблоге поздравил любимую с 21-летием брака: "21 год вместе — люблю тебя, Алла, сегодня, как и в первый год, и еще немного больше", — отметил Максим и дописал в посту: "Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом".

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Как известно, с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Максим Галкин открыто осудил действия России и выступил против войны. Через некоторое время Галкин с детьми и Пугачевой выехали из России в Израиль. Сейчас Галкин дает концерты за границей. А ранее из своих выступлений часть средств передал на помощь украинцам.

Напомним, что в сентябре Минюст России признал Максима Галкина иноагентом за то, что он неоднократно высказывался в поддержку украинцев и критиковал оккупационные поступки РФ.

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