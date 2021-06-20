Галкин и Пугачева ошеломили страстным поцелуем на праздновании 45-летия шоумена

На днях артист громко отпраздновал день рождения.

Российский шоумен Максим Галкин на днях громко отпраздновал день рождения.

Артисту исполнилось 45 лет. По этому случаю звезда устроил вечеринку в элитном московском ресторане, куда пригласил ряд звезд, в частности, Николая Баскова, Жасмин, Лайму Вайкуле и других.

Рядом была и любимая жена Алла Пугачева. Примадонна трогательно обратилась к избраннику.

"Я тебе говорю это каждый день. И еще раз скажу: "Я тебя очень-очень люблю!". Каждый день я благодарю небеса за то, что ты пришел в мою жизнь. Я все время была на сцене и была уверена, что сцена меня свяжет с кем-то. И я все время ошибалась, концертный директор, то певцы... Оказывается, у меня пародист и сцена мне дала тебе. Я видела тебя во сне, я знала, что ты ко мне придешь и сделаешь мою жизнь удивительной", — поздравила мужа 72-летняя Пугачева.

В конце вечеринки вынесли огромный торт. Не успел именинник полакомиться вкусностями, как гости начали скандировать "Горько!". Галкин публично и страстно поцеловал жену в губы. Ролик, который записала Анастасия Ивлеева, опубликовал фан-клуб певицы.

Фаны были ошарашены такой страстью и начали писать в комментариях, что пара, как молодожены.

Напомним, ранее Максим Галкин очаровал видом 72-летней Пугачевой в мини-шортах и приспущенной кофточке. Семья шоумена поздравила его с 45-летием.

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