Галкин и Пугачева, проживающие в Израиле, не выходят на связь: россияне взорвались ехидством и желчью

Звездные супруги вместе с детьми из РФ переехали в Тель-Авив.

Российский юморист Максим Галкин вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой и их 10-летними детьми находятся в Израиле и не выходят на связь.

Как известно, в город Тель-Авив из России звездные супруги переехали с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину. Галкин публично поддержал Украину и осудил кровавую политику Путина.

Утром 7 октября боевики сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Десятки боевиков из исламистской боевой группировки ХАМАС, похоже, вошли на юг Израиля в результате неожиданного нападения. В Тель-Авиве объявлена чрезвычайная ситуация.

Ни Галкин, ни Пугачева с утра не выходят на связь с поклонниками. Пока неизвестно, находятся ли супруги в безопасности.

Между тем россияне не упустили возможности, чтобы выплеснуть всю желчь и ехидство в адрес пары, которая стала на сторону Украины и уехала из страны-террористки России:

А будут шутки о Секторе Газа и Израиле?

Как там сегодня в Израиле? На лыже уже встал?

Пойдете воевать за Израиль?

Максим, как сегодня утро? Бомбезно?

Интересно, куда теперь будете бежать

Россияне злорадствуют над Галкиным и Пугачевой, которые в Израиле / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Россияне злорадствуют над Галкиным и Пугачевой, которые в Израиле / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Отметим, что тем временем исчез и не отвечает американский певец Бруно Марс, который 7 октября должен был выступить в Тель-Авиве. В Израиль исполнитель приехал 5 дней назад, 4 октября у него был первый концерт в городе, и вот сегодня должен был состояться второй. Фаны переживают за певца и умоляют выйти на связь с ними.

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