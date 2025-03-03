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Галкин красноречивым фото высмеял Трампа, которого разозлил "костюмом" Зеленского

Галкин красноречивым фото высмеял Трампа, которого разозлил "костюмом" Зеленского

Максим Галкин, Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Фото справа: Associated Press

Шоумен поддержал президента Украины.

Российский юморист Максим Галкин красноречивым фото высмеял президента США Дональда Трампа, который возмутился из-за одежды украинского лидера Владимира Зеленского.

На днях состоялась встреча президентов в Овальном кабинете, которая однозначно вошла в историю. Дело в том, что между Трампом и Зеленским случился спор, после чего лидер Украины бессрочно покинул Белый дом. Во время встречи произошло немало чего возмутительного. В частности, один из журналистов обратился к Зеленскому и поинтересовался, почему тот не в костюме, потому что, мол, таким нарядом он якобы проявляет неуважение к США. К слову, лидер Украины с начала полномасштабной войны носит одежду в стиле милитари с украинской символикой. Зеленский и журналисту ответил, что наденет костюм, когда в Украине будет мир.

Как сообщает издание Axios, в первую очередь самого Трампа раздражало то, что украинский политик не одевает костюм. Отмечается, что даже перед встречей с президентом США Зеленскому советовали выбрать другую одежду. Однако украинский лидер не изменил своим убеждениям.

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме / © Associated Press
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме / Фото: Associated Press

После спора на сторону Зеленского стало немало мировых лидеров, знаменитостей и граждан разных стран. В частности, шоумен Максим Галкин вступился за президента Украины. Он опубликовал красноречивое фото, где Зеленский, одетый в стиле милитари, изображен с королем Великобритании. Галкин подколол Трампа и отметил, что почему-то Чарльза III не смущало, что президент Украины, где идет война, был не в костюме.

"Ты смотри, что творится, а Чарльза III, короля Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества с Виндзорской династии, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Великобритании, верховного правителя Церкви Англии, главы Содружества нации не смутило, что Владимир Александрович не в костюме", - красноречиво написал Галкин.

Пост Максима Галкина / © instagram.com/maxgalkinru
Пост Максима Галкина / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, на "Оскаре-2025" спародировали спор Владимира Зеленского и Дональда Трампа из-за костюма. Сценка закончилась символической поддержкой Украины.

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