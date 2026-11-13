ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2705
Время на прочтение
2 мин

Галкин на новых фото показал сына-копию от 77-летней Пугачевой и ошеломил, как он повзрослел

13-летний Гарри сильно изменился.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин впервые за долгое время показал их с женой, певицей Аллой Пугачевой, сына.

Новыми семейными фото шоумен поделился в Instagram. Комик опубликовал кадры, на которых позировал с 13-летним Гарри. Максим Галкин был одет в серые брюки и белый гольф, рядом с ним позировал сын в темном наряде. Что интересно, у них довольно похожие прически.

Юморист не был многословен. Однако подписчики Максима Галкина в комментариях не сдержались и признались, что были ошеломлены, когда увидели новые фотографии Гарри. Дело в том, что мальчик сильно изменился и повзрослел. Но не только на это обратили внимание пользователи. Фанаты Максима Галкина в комментариях писали, что Гарри — это просто его копия.

Максим Галкин с сыном от Аллы Пугачевой / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин с сыном от Аллы Пугачевой / © instagram.com/maxgalkinru

  • Как Гарри похож на Максима! Очень красивый парень!

  • Папина копия! Какой красавец растет!

  • Галкин красивый, но сын растет еще красивее! Приятно наблюдать за такими достойными людьми!

  • А когда он так вырос?

Максим Галкин с сыном от Аллы Пугачевой / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин с сыном от Аллы Пугачевой / © instagram.com/maxgalkinru

Отметим, у Максима Галкина и Аллы Пугачевой 18 сентября 2013 родились близнецы Гарри и Лиза. Дети появились на свет с помощью суррогатного материнства, но юморист и артистка являются их биологическими родителями.

Напомним, недавно украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала ранее невиданные фото своего сына. Также спортсменка нежно поздравила его с 9-летием.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie