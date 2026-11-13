Галкин на новых фото показал сына-копию от 77-летней Пугачевой и ошеломил, как он повзрослел

Алла Пугачева и Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

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Российский юморист Максим Галкин впервые за долгое время показал их с женой, певицей Аллой Пугачевой, сына.

Новыми семейными фото шоумен поделился в Instagram. Комик опубликовал кадры, на которых позировал с 13-летним Гарри. Максим Галкин был одет в серые брюки и белый гольф, рядом с ним позировал сын в темном наряде. Что интересно, у них довольно похожие прически.

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Юморист не был многословен. Однако подписчики Максима Галкина в комментариях не сдержались и признались, что были ошеломлены, когда увидели новые фотографии Гарри. Дело в том, что мальчик сильно изменился и повзрослел. Но не только на это обратили внимание пользователи. Фанаты Максима Галкина в комментариях писали, что Гарри — это просто его копия.

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Максим Галкин с сыном от Аллы Пугачевой / © instagram.com/maxgalkinru

Как Гарри похож на Максима! Очень красивый парень!

Папина копия! Какой красавец растет!

Галкин красивый, но сын растет еще красивее! Приятно наблюдать за такими достойными людьми!

А когда он так вырос?

Максим Галкин с сыном от Аллы Пугачевой / © instagram.com/maxgalkinru

Отметим, у Максима Галкина и Аллы Пугачевой 18 сентября 2013 родились близнецы Гарри и Лиза. Дети появились на свет с помощью суррогатного материнства, но юморист и артистка являются их биологическими родителями.

Напомним, недавно украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала ранее невиданные фото своего сына. Также спортсменка нежно поздравила его с 9-летием.

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