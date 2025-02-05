Галкин на свежем фото показал 75-летнюю Пугачеву в кожаных лосинах и удивил ее молодым видом

Шоумен продемонстрировал, как сейчас выглядит его жена.

Российский юморист Максим Галкин на свежем фото показал свою жену, певицу Аллу Пугачеву.

Шоумен поделился снимком с исполнительницей в своем Instagram. 75-летняя Алла Пугачева улыбаясь позировала на фоне роскошных комнатных растений. Артистка предстала перед объективом фотокамеры в кожаном костюме, который состоял из кофточки и лосин. Образ знаменитость дополнила черным пальто, а свои светлые волосы она распустила.

Максим Галкин поделился свежим фото Аллы Пугачевой, поэтому можно рассмотреть, как сейчас выглядит певица. Поклонники уже успели написать немало комплиментов. Как отметили пользователи, артистка выглядит довольно молодо.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Тем временем Алла Борисовна все молодеет и молодеет!

У этой женщины нет возраста, я в восторге!

Вы выглядите очень молодо! Глаза просто сияют!

Напомним, недавно Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми наслаждался зимним отпуском. Шоумен показывал, как его 11-летний сын мастерски катается на сноуборде.

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