Галкин на свежем фото показал 77-летнюю Пугачеву и свозил ее в страну, где она никогда не была

Алла Пугачева и Максим Галкин / © instagram.com/alla_orfey

Реклама

Российский юморист Максим Галкин показал свежее фото своей 77-летней супруги, певицы Аллы Пугачевой.

В частности, супруги вместе приехали в Стамбул, Турция. Они уже посетили заведение, из окна которого открывается невероятный вид на Черное море. Максим Галкин интересовался у жены, нравится ли ей.

Реклама

На что Алла Пугачева честно призналась, что Стамбул — очень красивый город. Более того, как оказалось, это первая поездка исполнительницы в Турцию. Максим Галкин был шокирован из-за этого и даже несколько раз переспросил, действительно ли это так.

Реклама

«Шикарно! Никогда не была в Турции. Это впервые!» — призналась певица.

Алла Пугачева / © instagram.com/maxgalkinru

Кстати, украинская артистка Оля Полякова не сдержалась и в комментариях под постом Максима Галкина прокомментировала внешний вид Аллы Пугачевой. Она отметила, что певица выглядит очень красиво.

«Ну, красавица же», — прокомментировала Оля Полякова.

Напомним, недавно Алла Пугачева призналась, что неудачно упала. Артистка шокировала последствиями и травмами, которые получила. На фоне падения знаменитости даже пришлось пользоваться тростью.

Реклама

Новости партнеров