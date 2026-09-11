ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
690
Время на прочтение
1 мин

Галкин на свежем фото показал 77-летнюю Пугачеву и свозил ее в страну, где она никогда не была

Оля Полякова не сдержалась и прокомментировала внешний вид Аллы Пугачевой.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин / © instagram.com/alla_orfey

Российский юморист Максим Галкин показал свежее фото своей 77-летней супруги, певицы Аллы Пугачевой.

В частности, супруги вместе приехали в Стамбул, Турция. Они уже посетили заведение, из окна которого открывается невероятный вид на Черное море. Максим Галкин интересовался у жены, нравится ли ей.

На что Алла Пугачева честно призналась, что Стамбул — очень красивый город. Более того, как оказалось, это первая поездка исполнительницы в Турцию. Максим Галкин был шокирован из-за этого и даже несколько раз переспросил, действительно ли это так.

«Шикарно! Никогда не была в Турции. Это впервые!» — призналась певица.

Алла Пугачева / © instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева / © instagram.com/maxgalkinru

Кстати, украинская артистка Оля Полякова не сдержалась и в комментариях под постом Максима Галкина прокомментировала внешний вид Аллы Пугачевой. Она отметила, что певица выглядит очень красиво.

«Ну, красавица же», — прокомментировала Оля Полякова.

Напомним, недавно Алла Пугачева призналась, что неудачно упала. Артистка шокировала последствиями и травмами, которые получила. На фоне падения знаменитости даже пришлось пользоваться тростью.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie