Галкин нежно поздравил своих детей-красавцев и удивил, как они изменились
Артист растрогал милыми детскими фото Лизы и Гарри за несколько лет.
Российский юморист и телеведущий Максим Галкин поздравил своих детей от жены, певицы Аллы Пугачевой — Лизу и Гарри — с важным праздником.
В своем Instagram звезда опубликовал пост, в котором отметил, что детям сегодня исполняется 12 лет, а затем показал их архивные фото. Юморист очаровал теплыми фотографиями Гарри и Лизы с раннего детства.
Фотографии сразу же облюбовало большое количество поклонников и уже через час после публикации пост набрал более 45 тысяч лайков. Фанаты были в восторге от семьи и тоже начали присылать поздравления и теплые пожелания именинникам.
Максим и Алла, поздравляю ваших детей, Лизу и Гарри, с днем рождения! Желаю им всего наилучшего!
Вау, так быстро пролетело время! Какие же вы замечательные! С Днем рождения ваших прекрасных деток, дорогая и любимая семья! Будьте всегда и во всем безусловно счастливы! Надеюсь, вы чувствуете нашу любовь и поддержку!
Ура! С днем рождения.
