Галкин нежно поздравил своих детей-красавцев и удивил, как они изменились

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми / © instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин поздравил своих детей от жены, певицы Аллы Пугачевой — Лизу и Гарри — с важным праздником.

В своем Instagram звезда опубликовал пост, в котором отметил, что детям сегодня исполняется 12 лет, а затем показал их архивные фото. Юморист очаровал теплыми фотографиями Гарри и Лизы с раннего детства.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина / © instagram.com/maxgalkinru

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина / © instagram.com/maxgalkinru

Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина / © instagram.com/maxgalkinru

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина / © instagram.com/maxgalkinru

Фотографии сразу же облюбовало большое количество поклонников и уже через час после публикации пост набрал более 45 тысяч лайков. Фанаты были в восторге от семьи и тоже начали присылать поздравления и теплые пожелания именинникам.

Максим и Алла, поздравляю ваших детей, Лизу и Гарри, с днем рождения! Желаю им всего наилучшего!

Вау, так быстро пролетело время! Какие же вы замечательные! С Днем рождения ваших прекрасных деток, дорогая и любимая семья! Будьте всегда и во всем безусловно счастливы! Надеюсь, вы чувствуете нашу любовь и поддержку!

Ура! С днем рождения.

Напомним, недавно Алла Пугачева откровенно рассказала о ситуации со своим имением под Москвой. Примадонна призналась, что на дом постоянно пытаются посягнуть.