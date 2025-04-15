Галкин ошеломил молодым видом 76-летней Пугачевой и рассекретил важное событие в их семье

Максим Галкин и Алла Пугачева / © instagram.com/maxgalkinru

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Российский юморист Максим Галкин ошеломил молодым видом жены, певицы Аллы Пугачевой.

Снимками с исполнительницей шоумен поделился в своем Instagram. На фото они были запечатлены на яхте. Улыбающиеся супруги позировали перед объективом фотокамеры в черных нарядах, мило прижавшись друг к другу. Но снимками с женой Максим Галкин поделился не просто так. Оказывается, что 15 апреля в их семье важное событие. Именно в этот день Алла Пугачева отмечает день рождения. Исполнительнице исполняется уже 76 лет.

Максим Галкин и Алла Пугачева / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин, конечно, публично поздравил певицу с особым праздником. Именно по случаю дня рождения Аллы Пугаочевой юморист и поделился их редкими совместными фото. Также шоумен адресовал жене теплые слова с поздравлениями: “С днем рождения, любимая!”.

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К поздравлениям Аллы Пугачевой присоединились также поклонники. Под постом Максима Галкина пользователи адресовали певице немало приятных слов. Кроме того, многие из пользователей были просто ошеломлены, что исполнительница в 76 лет выглядит очень молодо.

Максим Галкин и Алла Пугачева / © instagram.com/maxgalkinru

С днем ​​рождения. Всех человеческих благ. Вы — отличная пара. Счастья вам и многих десятилетий активной жизни!

Лучшую и неповторимую Аллу Борисовну, с днем ​​рождения! До 120!

С днем ​​рождения, дорогая Алла Борисовна! Живите долго и счастливо в здоровье и любви!

Напомним, недавно украинская певица MamaRika праздновала день рождения. Муж артистки, юморист Сергей Середа, чувственно поздравлял ее с 36-летием и показывал их романтические фото.