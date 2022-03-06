Галкин ответил россиянам, которые критикуют его из-за поддержки Украины: "Промойте мозги"

Артист публично говорит о том, что Россия напала на Украину.
Российский шоумен Максим Галкин один из первых российских артистов, который высказался против войны в Украине.
Артист публично писал о том, что нет никакого оправдания войне. Украинцы благодарили Галкина за поддержку, а вот некоторые россияне критиковали его из-за этого. Если раньше певец воздерживался от комментариев, то теперь решил ответить на критику.
Под новым постом певца в Instagram одна пользовательница написала, что "Максим наверняка бы обрадовался, когда НАТО напало бы на Россию". На что шоумен посоветовал ей "промыть мозги под колодезной водой".
Также Галкину написали, что "разочаровались в нем", и намекнули, что после таких его высказываний он может заканчивать карьеру в России. Артист ответил, что "это не самый плохой конец для карьеры".
Один пользователь написал Галкину, что другие известные люди России не отвернулись от страны, в отличие от него, а также сказал певцу, что "он просто пыль". Шоумен же отметил, что "возможно, он и пыль. Но он не хочет, чтобы погибали люди".
Также Галкина попытались упрекнуть в том, что свою карьеру он построил именно в России. Артист ответил, что платил государству налоги и, как и каждый гражданин, имеет право на собственное мнение, даже если оно не кому-то нравится.
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Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.