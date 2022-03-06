Галкин ответил россиянам, которые критикуют его из-за поддержки Украины: "Промойте мозги"

Артист публично говорит о том, что Россия напала на Украину.

Российский шоумен Максим Галкин один из первых российских артистов, который высказался против войны в Украине.

Артист публично писал о том, что нет никакого оправдания войне. Украинцы благодарили Галкина за поддержку, а вот некоторые россияне критиковали его из-за этого. Если раньше певец воздерживался от комментариев, то теперь решил ответить на критику.

Под новым постом певца в Instagram одна пользовательница написала, что "Максим наверняка бы обрадовался, когда НАТО напало бы на Россию". На что шоумен посоветовал ей "промыть мозги под колодезной водой".

Также Галкину написали, что "разочаровались в нем", и намекнули, что после таких его высказываний он может заканчивать карьеру в России. Артист ответил, что "это не самый плохой конец для карьеры".

Один пользователь написал Галкину, что другие известные люди России не отвернулись от страны, в отличие от него, а также сказал певцу, что "он просто пыль". Шоумен же отметил, что "возможно, он и пыль. Но он не хочет, чтобы погибали люди".

Также Галкина попытались упрекнуть в том, что свою карьеру он построил именно в России. Артист ответил, что платил государству налоги и, как и каждый гражданин, имеет право на собственное мнение, даже если оно не кому-то нравится.

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Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.