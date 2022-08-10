Галкин поделился архивным романтическим фото с Пугачевой, где ему 26, а ей – 53

Так, на странице в Instagram Максим Галкин разместил черно-белую фотографию, где предстает 26-летним.

Галкин смотрит в свое отражение, а за ним стоит жена Алла Пугачева, которой на тот момент было 53 года.

"Лет 20 этой фотографии, ее сделал известный литовский фотограф (имя сейчас выпало из головы — извините). Вот так он нас увидел", — подписал снимок юморист.

Алла Пугачева и Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Не обошлось без романтики. Под фото Максим Галкин написал, что на несколько дней ему нужно было уехать (и, судя по его сторис, на концерт в Таллин). Впрочем звезда уж очень соскучился по своей возлюбленной и в посту поставил смайл в виде сердечка.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин вместе уже 20 лет. Впервые они увидели друг друга на музыкальном фестивале "Славянский базар" и познакомил их, кстати, тогдашний муж Пугачевой Филипп Киркоров. В 2001 году состоялась премьера совместной композиции артистов "Будь или не будь", тогда и началась их история. Поженились влюбленные 23 декабря 2011 года. У пары есть двое общих детей – восьмилетние близнецы Гарри и Елизавета, которых родила суррогатная мать.

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