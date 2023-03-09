Галкин показал дочь от Пугачевой в веночке и вышиванке и вызвал истерику у россиян

Шоумен оригинально поздравил женщин с Международным женским днем.
Российский юморист Максим Галкин 8 Марта поздравил женщин с Международным женским днем.
На странице в Instagram шоумен разместил фотографию своей дочери от Аллы Пугачевой, 9-летней Елизаветы и подписал ее: "С праздником вас, дорогие женщины! Любви и гармонии!".
Интересно, что на фотографии Лиза изображена в веночке из подсолнухов и рубашке, очень напоминающей вышиванку.
Наряд девочки вызвал настоящую истерику среди россиян. "Везде Украина, везде ваша измена", "Пугачеву и Галкина стоит лишить российского гражданства, они предали родину окончательно", "ну и зачем вышиванка? Ты навсегда решил от России отречься?", "Разве ребенок виноват, зачем вы его втягиваете в свои взрослые игры", "Бедный Макс.... никак не может без сине-желтого цвета".
Тем временем украинские поклонники Галкина наделали его дочери комплиментов: "настоящая украиночка", "Подсолнухи! Наши, херсонские! Как же хочется домой в Херсон!", "ваша дочь в веночке словно украиночка", "Лиза будто украинка".
Напомним, что с началом полномасштабного вторжения Максим Галкин выступил против кровавой политики путина и публично поддержал Украину. После этого юмориста признали "иноагентом" в России и начали повсюду "отменять". Вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Галкин принял решение переехать из россии в Израиль.
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