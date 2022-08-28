Галкин показал, как учится его дочь на фоне возвращения Пугачевой в Россию

Максим Галкин часто делится в соцсетях фотографиями и видео с детьми, Гарри и Лизой. В этот раз юморист продемонстрировал новые достижения дочери в учебе.

"Лиза поспорила с нами, что сможет умножить двузначное число на 11. Ну, давайте посмотрим! Напомню, что ей только 8 лет", — рассказал Галкин.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Девочка показала на видео, как с легкостью умножает 54 на 11 по особой методике, чем приятно удивила своего папу. Кроме того, артист был рад, что дети сами стремятся учить новые предметы и охотно занимаются с преподавателями.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Однако поклонников кое-что смутило после этого видео. Многим стало интересно, где находятся дети Галкина и Пугачевой. На днях примадонна вернулась в Москву, а артист продолжал давать концерты в Европе. Поэтому сейчас все поклонники пары размышляют – то ли дети остались с отцом в Латвии, то ли он поделился видео из архива.

Напомним, что в России угрожают возбудить против Галкина уголовное дело за его критику власти и активную поддержку Украины в войне. Артист неоднократно высказывался против наступления русской армии на украинские территории, а недавно на своем концерте в Варшаве вышел на сцену в сине-желтом костюме.

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