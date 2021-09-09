Галкин показал красивую Пугачеву с вечерним макияжем под их знаковую песню "Будь или не будь"

Супруги уже 20 лет вместе.

Юморист Максим Галкин, который недавно показал презент для жены, неутомимо хвастается своей возлюбленной Аллой Пугачевой.

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На этот раз артист в своем Tik-Tok запостил видео, на котором показал очень красивую Аллу Борисовну "при параде". Супруги сидят в машине и позируют под их совместную песню "Будь или не будь", которая в свое время стала знаковой для пары.

Пугачева изображена с вечерним макияжем, со стильной укладкой, исполнительница одета в черное платье и пальто. В свою очередь Галкин в костюме, синей рубашке и в очках смешно подыгрывает жене.

Отметим, что Максим Галкин и Алла Пугачева вместе уже 20 лет. В 2001 году увидела свет совместная композиция артистов "Будь или не будь", тогда и началась их история. Поженились влюбленные 23 декабря 2011-го. У пары есть двое общих детей — двойняшки Гарри и Елизавета, которым 18 сентября исполнится по восемь лет.

Напомним, что ранее влюбленный Максим Галкин показал Пугачеву с обнаженными стройными ножками во время танца. Шоумен поделился красивым фото жены.

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