Галкин показал красивую Пугачеву с вечерним макияжем под их знаковую песню "Будь или не будь"

Супруги уже 20 лет вместе.
Юморист Максим Галкин, который недавно показал презент для жены, неутомимо хвастается своей возлюбленной Аллой Пугачевой.
На этот раз артист в своем Tik-Tok запостил видео, на котором показал очень красивую Аллу Борисовну "при параде". Супруги сидят в машине и позируют под их совместную песню "Будь или не будь", которая в свое время стала знаковой для пары.
Пугачева изображена с вечерним макияжем, со стильной укладкой, исполнительница одета в черное платье и пальто. В свою очередь Галкин в костюме, синей рубашке и в очках смешно подыгрывает жене.
@maxgalkinru
Любой или не будь 20 лет спустя # будьилинебудь #iwannabeyourslave # галкинмаксим # аллапугачева # пугачеваалла #mashup #moneskin♬ i wanna be or not be your slave - ᴍɪʟʟᴇɴɴɪᴀʟ ᴀᴇꜱᴛʜᴇᴛɪᴄꜱ
Отметим, что Максим Галкин и Алла Пугачева вместе уже 20 лет. В 2001 году увидела свет совместная композиция артистов "Будь или не будь", тогда и началась их история. Поженились влюбленные 23 декабря 2011-го. У пары есть двое общих детей — двойняшки Гарри и Елизавета, которым 18 сентября исполнится по восемь лет.
Напомним, что ранее влюбленный Максим Галкин показал Пугачеву с обнаженными стройными ножками во время танца. Шоумен поделился красивым фото жены.