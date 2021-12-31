Галкин показал молодую Пугачеву в новогоднем поздравлении 27-летней давности

Слова артистки, сказанные в 1995-м, до сих пор остаются актуальными.

Российский шоумен Максим Галкин показал поклонникам архивное поздравление Аллы Пугачевой 27-летней давности.

Его Алла Борисовна записала для поклонников в 1995 году. В нем Алла Борисовна предстает с густыми вьющимися волосами, темным пиджаком и платьем. Рядом с примадонной стоит маленькая елка и бокал с шампанским.

"Времена, конечно, нелегкие, новые времена. И, не секрет, что по сути мы к ним не готовы, и я в том числе. Трудно признаться, но в своем большинстве мы безграмотны и политически, и экономически. Плохо себе представляем эту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. И, к сожалению, это многим на руку. К сожалению, этим многие пользуются", — говорит в видео Пугачева.

Как отметил Галкин, многое из того, что говорит Алла в ролике, актуально до сих пор:

"Новогоднее поздравление с 1995-м годом от Аллы. 27 лет прошло, а до сих пор актуально", — подписал Галкин.

Читайте также: