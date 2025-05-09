Галкин показал своего дедушку родом из Одессы и удивил местом его захоронения в Украине

Максим Галкин / © instagram.com/maxgalkinru

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Российский юморист Максим Галкин рассказал о своем дедушке-одессите.

Так, по случаю 9 мая Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, артист в фотоблоге опубликовал редкие фотографии дедушки Григория Прагина. По его словам, родной человек родился в свое время в Одессе и непосредственно участвовал в боях как за родной город, так и в других освободительных сражениях. Более того, в комментариях звезда отметил, что его дед похоронен в городе Днепр.

Максим Галкин показал деда / © instagram.com/maxgalkinru

"Сегодня, 9 мая, вспоминаю как всегда своего дедушку Гришу, уроженца из Одессы Григория Прагина, прошедшего ту страшную войну. Он принимал участие в Сталинградской битве, освобождал свой родной город Одессу, в котором в первый день оккупации нацисты убили его маму, мою прабабушку Марию Прагину. Он освобождал Югославию, Венгрию. Прожил долгую жизнь и застал мои первые успехи на сцене. Уже давно ушли из жизни и мой дедушка, и его друзья-однополчане, которых я поздравлял в этот день", – написал Галкин.

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Максим Галкин показал деда / © instagram.com/maxgalkinru

В то же время юморист почтил память еще и других родных и близких, погибших во время Второй мировой войны. В частности, вспомнил брата своего дедушки, отдавшего жизнь в боях под Киевом. А также отдал уважение остальным людям, которые пали за свободу.

"В этот день сегодня я чту память всех павших на той войне, близких как моя прабабушка и брата моего деда Якова, который погиб, защищая Киев в 1941-ом, и далеких, незнакомых мне людей. Чту память тех, кто одолел фашизм и освободил мир", - подытожил Максим.

Напомним, недавно Максим Галкин заговорил по-украински и сделал важное заявление а день Пасхи.