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Галкин показал заметно подросших 11-летних двойняшек от Пугачевой и поздравил их с особым праздником

Галкин показал заметно подросших 11-летних двойняшек от Пугачевой и поздравил их с особым праздником

Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Дети празднуют день рождения.

В семье российского юмориста Максима Галкина и его жены, певицы Аллы Пугачевой, особый праздник. У детей супругов день рождения.

Лизе и Гарри исполняется 11 лет. В своем Instagram комик поздравил детей с днем рождения. В частности, он опубликовал их редкие фотографии. На первом снимке заметно подросшие Лиза и Гарри позировали в повседневной одежде словно для обложки глянца.

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой / © instagram.com/maxgalkinru
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Другой кадр был сделан дома. На фото счастливые двойняшки позируют в образе именинников. Позади Лизы и Гарри виднеется немало воздушных шаров, в том числе и в виде цифры 11. Такой сюрприз ребятам подготовили Максим Галкин и Алла Пугачева.

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой / © instagram.com/maxgalkinru
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Комик не был многословным, а лишь оставил под фото цифру 11 и смайлик в виде красного сердца. Тем временем подписчики Галкина не прошли мимо, а написали немало поздравлений и пожеланий для Лизы и Гарри.

  • Какие они прекрасные! Как и их родители! С днем рожденья! Пусть будут счастливы и здоровы всегда!
  • Поздравляю от всей души! Какие красивые и невероятные! Здоровья и мира!
  • Наши поздравления! Здоровья, счастья и успехов во всем!

Напомним, недавно украинская актриса Татьяна Шелига вспомнила, как работала с Аллой Пугачевой на одной съемочной площадке. Они вместе играли в мюзикле "За двумя зайцами".

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