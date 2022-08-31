Галкин после возвращения Пугачевой в Россию рассекретил, в какой стране находится

Российский юморист Максим Галкин решил не следовать за женой и не возвращаться в страну-агрессор.

С тех пор как певица Алла Пугачева приехала в РФ, фанатов стал интересовать вопрос, приехали ли с ней близнецы и муж Максим Галкин.

Было достаточно ожидаемым то, что юморист не будет следовать за женой. Галкин остался за границей. В настоящее время комик находится в Австралии, в городе Сидней, о чем он сообщил в Instagram-stories.

Максим Галкин находится в Австралии / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Залив, красота, к тому же в Австралии сейчас зима. В Сиднее зима, а у нас лето. Очень мягкая классная зима", — поделился шоумен.

Максим Галкин находится в Австралии / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Кстати, у Галкина запланирован концерт в этом городе. Кроме того, в октябре он анонсировал выступление Мельбурне.

Отметим, что Максим Галкин вряд ли вернется сейчас в Россию. В стране-агрессоре против юмориста возбуждено уголовное дело за его критику власти и активную поддержку Украины в войне. Артист не раз высказывался против наступления российской армии на украинские территории, а недавно на своем концерте в Варшаве вышел на сцену в сине-желтом костюме.

Тем временем его жена, Алла Пугачева, все же уехала в Москву. А близнецы, вероятнее всего, остались с Галкиным. Недавно юморист показывал видео, как учится его дочь.

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