Галкин поставил на место путинистку Васильеву, которая назвала его "сволочью" за антивоенную позицию

Юморист Максим Галкин поставил на место российскую актрису Татьяну Васильеву, которая считает его "сволочью" и "предателем", потому что он раскритиковал власть РФ за развязанную войну в Украине.

В частности, артистка-путинистка в интервью пропагандистам высказала свое мнение о шоумене. Васильева вспомнила, как незадолго до начала полномасштабной войны в Украине они снимались вместе в проекте. По ее словам, Галкин уже тогда готовил побег из России, однако до последнего пытался заработать побольше денег.

Татьяна Васильева / Фото: instagram.com/vasileva_vtg

Юморист резко ответил на слова актрисы. Он отметил, что из такой маленькой лжи соткана ложь всех "патриотов" РФ.

"Вот из такой мелкой лжи соткана вся великая ложь нынешних "патриотических" спикеров. Артистка утверждает, что я уехал из страны на следующее утро после съемок, это ложь. Программа с Васильевой снималась 21 февраля 2022 года. После этого, 23, 24 и 25 февраля 2022 году я снял еще целый пул программ "Лучше всех!". Я поехал 26 февраля по работе в Лондон. И уже оттуда принял решение выехать 28 февраля в Израиль", — прокомментировал артист.

Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В интервью пропагандистам Васильева также возмущалась, что Галкин уехал из страны и начал критиковать власть РФ, которая развязала войну в Украине. Однако путинистка для объяснения этого нашла свою теорию. По ее мнению, Галкин "предал" страну и планировал это давно сделать.

"Артистка утверждает, что я давно хотел уехать из страны. Видимо, для этого я вкладывал десятки миллионов в наш дом под Москвой, сажал десятки деревьев в нашем саду и у меня был единственный счет за границей в Израиле, на котором на тот момент было 30 тысяч долларов и которым я уже несколько лет не пользовался. Грандиозная стратегия", – ответил Васильевой Галкин.

Напомним, когда началась полномасштабная война в Украине, Максим Галкин осудил действия российской власти. Юморист уехал из РФ в Израиль и начал давать концерты, где собирал деньги на гуманитарные нужды украинцев. Также Галкин рассказывал о зверствах оккупантов на территории Украины и реагировал на массированные обстрелы мирных жителей. За антивоенную позицию в России артист признан "иноагентом".

Тем временем Татьяна Васильева открыто поддерживает действия российской власти. Актриса считает, что РФ правильно сделала, что вторглась на территорию Украины. Также путинистка поддерживает аннексию Крыма. Кстати, она неоднократно нарушала государственные границы Украины, за что в 2015 году попала в базу "Миротворца".

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