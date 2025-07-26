Галкин публично заговорил о помощи Украине и намерениях приехать в Киев: "Это обязательно"

Максим Галкин и Алла Пугачева / © instagram.com/maxgalkinru

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Российский юморист Максим Галкин впервые на публике заговорил на украинском языке и честно раскрыл свое отношение к Украине.

Это произошло в рамках фестиваля Laima Rendezvous в Юрмале, куда артист приехал вместе с женой Аллой Пугачевой. В комментарии украинскому медиа "Новости. LIVE" Максим впервые публично заговорил на украинском. Рядом с возлюбленной он признался, что уже несколько лет учится языку и внимательно следит за ситуацией в Украине, поддерживая наших граждан. Кроме того, Галкин намекнул, что как только будет юридическая возможность и разрешение, он планирует приехать в Киев с концертом.

"Я начал изучать, но не ожидал. Мы поддерживаем, как можем. Это обязательно — приедем (в Киев с концертом — прим. ред.), если позволят", — заявил юморист.

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Максим Галкин и Алла Пугачева

Правда, не все украинцы в комментариях были довольны такими намерениями российской звезды, поэтому юзеры разделились на два лагеря.

Я первая куплю билет на их концерт. И хоть забрасывайте меня тапками, я все равно буду стоять на своем. Они более человечные, чем наши Потап, Винник, Влад Яма, Повалий и некоторые другие. С самого начала у них четкая позиция по сей день

Спасибо, нам русский мир не нужен, пока

Максим и Алла заняли четкую позицию с первого дня, покинули свой дом и уехали из россии. Они выделяли средства на помощь нашим беженцам, также Максим финансировал наше ВСУ. Если они приедут, то я обязательно куплю билет

Зачем они нужны в Киеве?

Напомним, недавно певец Иво Бобул вспомнил приезд певца Элтона Джона в украинский Крым и подробности их встречи.