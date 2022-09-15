Галкин разочаровал фанов видео со своими детьми, которых Пугачева собирает в школу в России

Не так давно российская примадонна Алла Пугачева вернулась в Россию, правда, без своего мужа Максима Галкина.

1 сентября Алла Пугчева рассказала, что отвела их с Максимом Галкиным детей Лизу и Гарри в школу якобы в Москве.

Фаны звездных супругов до последнего надеялись, что двойняшки Пугачевой и Галкина продолжат обучение за рубежом. Впрочем, знаменитые родители решили, что для детей лучше пойти в школу в Москве.

Так, на странице в Instagram Галкин запостил видео, которое ему прислала Пугачева из России. В ролике Алла Борисовна показывает Лизу и Гарри, которые заканчивают завтрак и собираются в школу. Видео было снято в замке супругов в селе Грязь под Москвой.

"Привет из дома. Детки в школу собираются", — подписал Галкин.

Впрочем, большинство поклонников пары были откровенно разочарованы их решением отвести детей в школу именно в России: "Что, все? И как же они будут учиться в такой агрессивной стране?", "Они что, в мухосранск вернулись?", "ну ладно бы Алла Борисовна сама вернулась, но зачем детям портить будущее?", "Алла Борисовна, волнуюсь за вас и детей – в мире полно неадекватов".

Отметим, что Алла Пугачева недавно вернулась в Россию, а вот ее муж, юморист Максим Галкин, остался за границей и продолжает давать там концерты. В настоящее время артист находится в Австралии.

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине Максим Галкин высказался против российских властей. Алла Пугачева также поддержала антивоенную позицию своего мужа, за что нарвалась на критику в России. С марта супруги находились в Израиле, где юморист активно давал концерты, на которых не стеснялся высмеивать власть РФ.

Читайте также: