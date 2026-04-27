Свадьба украинки Ники Ломии во Франции

Реклама

Во Франции отгремела роскошная двухдневная свадьба украинской модели Ники Ломиа с IT-предпринимателем, которая поразила своими масштабами.

Торжество прошло в элитном поместье на побережье Средиземного моря и собрало немало звездных гостей. Ведущим праздника стал юморист Максим Галкин, который развлекал гостей конкурсами и даже исполнял песни. Несмотря на то, что праздник велся на русском языке, Галкин время от времени переходил на украинский и демонстрировал свои языковые навыки, в частности пел известные хиты Иво Бобула и «Ой, смереко» без акцента.

Максим Галкин спел украинские хиты «Розмова з тобою» Иво Бобула и «Ой, смереко»

Свадьбу организовали для IT-бизнесмена Ники Ломиа и его избранницы — модели родом из Харькова Ники, которая в свое время участвовала в конкурсе «Мисс Украина». Празднование состоялось в старинном особняке в Каннах, построенном еще в 1919 году, с роскошным видом на море. Гостей угощали изысканными блюдами и дорогим шампанским.

Реклама

Свадьба украинки Ники Ломии во Франции

Свадьба украинки Ники Ломии во Франции

Свадьба украинки Ники Ломии во Франции

На сцене также выступил российский певец Валерий Меладзе, под чьи хиты гости пели вместе с невестой. А главным сюрпризом вечера стало появление мировой звезды — Рики Мартина, выступление которого, по слухам, обошлось в более чем миллион долларов.

По неофициальной информации, гонорар Галкина составил около 130 тысяч долларов, тогда как Меладзе получил еще большую сумму на несколько десятков тысяч долларов. Сами же молодожены и их гости активно делятся видео с события в Instagram, называя зрелище «свадьбой года».