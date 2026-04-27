Галкин спел на украинском, Меладзе — на русском: модель из Харькова сыграла роскошную свадьбу во Франции
Приглашенные артисты получили заоблачный гонорар.
Во Франции отгремела роскошная двухдневная свадьба украинской модели Ники Ломиа с IT-предпринимателем, которая поразила своими масштабами.
Торжество прошло в элитном поместье на побережье Средиземного моря и собрало немало звездных гостей. Ведущим праздника стал юморист Максим Галкин, который развлекал гостей конкурсами и даже исполнял песни. Несмотря на то, что праздник велся на русском языке, Галкин время от времени переходил на украинский и демонстрировал свои языковые навыки, в частности пел известные хиты Иво Бобула и «Ой, смереко» без акцента.
Свадьбу организовали для IT-бизнесмена Ники Ломиа и его избранницы — модели родом из Харькова Ники, которая в свое время участвовала в конкурсе «Мисс Украина». Празднование состоялось в старинном особняке в Каннах, построенном еще в 1919 году, с роскошным видом на море. Гостей угощали изысканными блюдами и дорогим шампанским.
На сцене также выступил российский певец Валерий Меладзе, под чьи хиты гости пели вместе с невестой. А главным сюрпризом вечера стало появление мировой звезды — Рики Мартина, выступление которого, по слухам, обошлось в более чем миллион долларов.
По неофициальной информации, гонорар Галкина составил около 130 тысяч долларов, тогда как Меладзе получил еще большую сумму на несколько десятков тысяч долларов. Сами же молодожены и их гости активно делятся видео с события в Instagram, называя зрелище «свадьбой года».