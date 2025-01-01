Галкин станцевал с 75-летней Пугачевой на фоне новогодней елки и ошеломил ее молодым видом

Артисты показали, как отмечали Новый год.
Российский юморист Максим Галкин показал, как с женой, певицей Аллой Пугачевой, провожал старый 2024 год и встречал новый 2025-й.
Супруги решили провести праздник вне дома. В частности, они отправились в один из ресторанов. Максим Галкин выбрал официальный костюм, белую рубашку и галстук, а вот Алла Пугачева – черные блестящие брюки и кофточку, дополнив образ шляпкой.
В частности, шоумен опубликовал видео, как они под песни танцуют на фоне ярко украшенной новогодней елки, которая переливалась гирляндой. В посте под роликом Максим Галкин поздравил подписчиков с Новым годом.
Пользователи тоже не оставили шоумена без поздравлений. Фанаты просто засыпали Галкина и его жену разными пожеланиями на 2025 год и, конечно, комплиментами. Пользователи отмечали, что 75-летняя исполнительница выглядит удивительно молодо.
- С Новым годом! Любви, мира и добра!
- Вы зажигаете, как 20 лет назад, а особенно Алла!
- С Новым годом! Пусть он будет даже лучше, чем вы можете себе представить!
Напомним, ранее украинские звезды активно поздравляли с Новым годом. Предлагаем вспомнить, какие пожелания писали Оля Полякова, София Ротару, Павел Зибров и другие.
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