Галкин станцевал с 75-летней Пугачевой на фоне новогодней елки и ошеломил ее молодым видом

Российский юморист Максим Галкин показал, как с женой, певицей Аллой Пугачевой, провожал старый 2024 год и встречал новый 2025-й.

Супруги решили провести праздник вне дома. В частности, они отправились в один из ресторанов. Максим Галкин выбрал официальный костюм, белую рубашку и галстук, а вот Алла Пугачева – черные блестящие брюки и кофточку, дополнив образ шляпкой.

Максим Галкин и Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В частности, шоумен опубликовал видео, как они под песни танцуют на фоне ярко украшенной новогодней елки, которая переливалась гирляндой. В посте под роликом Максим Галкин поздравил подписчиков с Новым годом.

Максим Галкин и Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Пользователи тоже не оставили шоумена без поздравлений. Фанаты просто засыпали Галкина и его жену разными пожеланиями на 2025 год и, конечно, комплиментами. Пользователи отмечали, что 75-летняя исполнительница выглядит удивительно молодо.

С Новым годом! Любви, мира и добра!

Вы зажигаете, как 20 лет назад, а особенно Алла!

С Новым годом! Пусть он будет даже лучше, чем вы можете себе представить!

Максим Галкин и Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, ранее украинские звезды активно поздравляли с Новым годом. Предлагаем вспомнить, какие пожелания писали Оля Полякова, София Ротару, Павел Зибров и другие.

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