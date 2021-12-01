Галкин в забавной шапочке показал, как с Пугачевой подготовился к Новому году

Галкин в забавной шапочке показал, как с Пугачевой подготовился к Новому году

Супруги уже украсили двор своего замка.

Российский шоумен Максим Галкин и его жена, примадонна Алла Пугачева уже подготовились к Новому году.

Об этом артист рассказал в сторис своей страницы в Instagram. Галкин запостил несколько коротких видео, где демонстрирует, как они с Пугачевой украсили двор своего замка в селе Грязь. Звездные супруги у входа установили две белые украшенные елки, а над дверью повесили украшение из веток елки.

instagram.com/maxgalkinru

instagram.com/maxgalkinru

instagram.com/maxgalkinru

Порадовал шоумен поклонников и своим внешним видом. В сторис Галкин снимал видео в забавном головном уборе: "Просто уже Новый год практически, а шапочка какая у меня модная, м", — говорит в ролике Галкин.

instagram.com/maxgalkinru

Антуража видео юмориста добавил густой снег, который как раз шел в момент съемки.

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