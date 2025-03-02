Галкин восхитил молодым видом Пугачевой и показал, как она с двойняшками с годами менялась

Также шоумен поздравил артистку с их важным праздником.

Российский юморист Максим Галкин восхитил молодым видом жены, певицы Аллы Пугачевой, и показал, как она вместе с их детьми менялась с годами.

В своем Instagram комик опубликовал серию тематических фотографий. Дело в том, что каждый год, в первое воскресенье весны, супруги празднуют День желтых цветов. Этот праздник влюбленные придумала сами и не изменяют своей традиции. В фотоблоге Максим Галкин поздравил жену с особенным днем.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Поздравляю мою любимую с ее праздником Желтых цветов, с первым воскресеньем весны!" – обратился к жене юморист.

Кроме того, Максим Галкин показал всевозможные семейные фото. В частности, он опубликовал фотографии Аллы Пугачевой, где она изображена среди цветов, где были, конечно же, и желтые.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Также юморист показал артистку вместе с их детьми. Кадр был сделан, когда двойняшки, которым сейчас 11 лет, были значительно моложе. Можно разглядеть, как Гарри и Лиза с годами изменились.

Алла Пугачева с детьми / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, недавно Максим Галкин показал 11-летнюю дочь в необычном образе. Лиза как раз выбирала наряд для карнавала.

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