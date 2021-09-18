Галкин восхитил видео, как двойняшки поздравляли его и Пугачеву в свой день рождения

Лизе и Гарри исполнилось 8 лет.

В звездной четы Максима Галкина и Аллы Пугачевой есть прекрасный повод для вечеринки.

Так, их двойняшкам 18 сентября исполняется 8 лет. По этому случаю именинники решили порадовать подарками не только друг друга, но и своих родителей. Традиционно это были изделия своими руками. Гарри и Лиза вручили картины: папе с красочной рыбкой, а маме — с цветочками. Также двойняшки приготовили мини-выступление и зачитали стихотворение. Поскольку дети стесняются камеры, юморист решил тайно снять торжественный момент.

В ответ родители преподнесли Лизе и Гарри праздничный торт, а потом семья уехала по магазинам выбирать детям подарки.

В комментариях пользователи отметили, что дети у пары — фантастические.

Какие все клевые, какая семья, и дети вышли в папу и маму

Восторг, а не дети! Как вы их воспитываете!

Фантастические дети

Напомним, на днях 72-летняя Алла Пугачева шокировала образом с новым цветом волос. Артистка теперь выглядит еще моложе.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку