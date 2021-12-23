Галкин вспомнил забавную историю, как Пугачева гоняла Моисеева из-за полуобнаженного гимнаста

Тогда примадонна очень разозлилась на коллегу.

Юморист Максим Галкин вспомнил забавную историю, произошедшую 10 лет назад.

Тогда в киевском Дворце Спорта жена Галкина, российская примадонна Алла Пугачева снимала свой концерт "Рождественские встречи". В нем был задействован и друг и коллега звезды, певец Борис Моисеев.

"У него был номер. Он пел трагическую песню, ничего лишнего, все очень сдержанно. Алла сидит в зале, отсматривает номер, постановка Бориса, он все привез. И тут она видит после первого куплета падает сверху канат, и на этом канате такой, полуобнаженный гимнаст подкаченный, в каких-то рейтузах, такое чуть-чуть, "пилон-шоу", — вспомнил Галкин.

Максим признался, что Алла обалдела от этого фрагмента во время выступления Моисеева. И хотя певец объяснил, что гимнаст олицетворяет ангела, Пугачева решила, что для номера Бориса он не подходит и отдала его Светлане Лободе.

Алла Пугачева и Борис Моисеев / instagram.com/bmoiseevpro

Постановку с Лободой и гимнастом отрепетировали, однако во время концерта, когда над Лободой упал канат, гимнаст на нем не появился.

"Сказать, что Алла была взбешена, не сказать ничего. Это было воспринято как саботаж. Что гимнаст специально не спустился к Светлане Лободе. Забегая заранее скажу, что номер пересняли уже без публики, Светлана спела, Алла заставила гимнаста спуститься и в эфире гимнаст был", – поделился Галкин.

Также шоумен рассказал, как Моисеев скрывался за его спиной от разъяренной Пугачевой:

"Я слышу, Алла уходила из-за кулис, просто буря надвигается: "Где он? Я тебе устрою. Где этот говнюк?". Боря испугался, натянул на себя какую-то вязаную шапку, спрятался за какими-то артистами, спрятался за моей спиной", — вспомнил юморист.

В конце концов, впоследствии страсти поутихли, Моисеев принес извинения и Пугачева его простила.

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