Галкин жестко прошелся по артистам-путинистам: "Вижу, уже Долина между надгробиями ползет"

Российский юморист Максим Галкин, который в России признан "иноагентом" из-за публичного осуждения кровавой политики путина и поддержки Украины, выдал очередной шедевр.

В этот раз, во время своего концерта в Соединенных Штатах, Галкин прошелся по путинским прихвостням – Сергею Лазареву, Полине Гагариной, Shaman и одесситке Ларисе Долиной.

Со сцены Галкин отметил, что новое поколение российских артистов наступает на пятки своим предшественникам: "Они то уже больше стараются. Они раздвигают шире и лижут глубже".

Вспомнил юморист певца Shaman и его песню "Встанем": "Вот он сейчас ходит: "Встанем! Встанем!" Будет суд в Гааге, будет петь: "Сядем!". ЛГБТ-группа к нему примкнула, стоят сзади, помогают, пристроились. Лазарев тут же, и Гагарина: "Встанем!". Лица перекошены. Мне такой страшный сон после этого приснился", — поделился Галкин.

Юморист рассказал, что во сне ему приснилось, что он шел по кладбищу и где-то из-под земли услышал: "Встанем!":

"И руки так и лезут ко мне. Вижу, уже Долина между надгробиями ползет. И я в церковь ломанулся, перед алтарем на колени бухаюсь. Вижу, батюшка то служит, но он спиной ко мне. Я говорю: "Прости мена, господи, что я их всех изображал, путина перекривлял, над медведевым смеялся, высмеивал рогозина, скабееву, симонян. Прости Господи". Дергаю батюшку за рясу. А он так разворачивается и говорит: "Бог простит, а я не прощу! Гойда!". А это Охлобыстин", — рассказал детали своего страшного сна Галкин.

Напомним, ранее Максим Галкин высмеял пропагандистку Ольгу Скабееву. После чего у путинистки произошла истерика, и она обвинила юмориста в том, что он призывает ее убить.

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