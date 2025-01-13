Гарик Бирча впервые рассекретил, на каком направлении служит в ВСУ и скучает ли по актерству

Украинский шоумен и актер Гарик Бирча, известный по главной роли в комедийном телесериале "Виталька", рассказал о своей службе в ВСУ.

Артист еще с начала полномасштабного вторжения ушел добровольцем на фронт. Впрочем, любые подробности, где он воюет, скрывал для безопасности. Однако недавно в интервью "Армія ФМ" открыл тайну и сообщил, что находится в Курской области в составе 210-го Отдельного штурмового полка. Гарик говорит, что при их содействии было уничтожено более 50 оккупантов.

"В 210-м отдельном штурмовом полку. Мы сейчас находимся в Курской области и там выполняем боевые задания. Можем сказать, что личным составом нашего подразделения было уничтожено более 50 врагов", — поделился Бирча.

Гарик Бирча / Фото: instagram.com/garik_bircha

Тем не менее, актер все еще намерен вернуться к творчеству. В частности, даже во время службы Гарик в свободную минуту пишет стихи, песни и юмором поднимает боевой дух своих побратимов, с которыми чувствует себя на равных. Правда, возвращаться к полноценной актерской карьере военнослужащий планирует только после победы Украины.

"Мы со всеми военнослужащими на равных общаемся. И я надеюсь, что иногда могу и поднять настроение, и поддержать, и где-нибудь пошутить. Но это не мои прямые обязанности – параллельно идут. Творчество пока на паузе. Единственное, что я сделал за эти периоды, это написал несколько стихов и песню создали, которая называется "Берлінго 210". А когда будет время, скажем так, я с удовольствием восстановлю свою карьеру. Не знаю, в какую сторону она уйдет, но, конечно, я соскучился и по актерству, и по эстраде, и по зрителю, и надеюсь, так оно и будет. Но для этого нужен на нашей земле мир", — подытожил Бирча.

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