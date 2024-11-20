Гарик Бирча впервые за длительное время вышел на связь: как выглядит актер-военный

Украинский шоумен и актер Гарик Бирча, известный по главной роли в комедийном телесериале "Виталька", впервые за длительное время вышел на связь.

В частности, артист засветился во Львове. В городе Бирча встретился со своим коллегой, актером Тарасом Стадницким, который и опубликовал их совместное фото в Facebook. На снимке они позировали на фоне Ратуши.

Как поделился Стадницкий, в Бирчи отпуск, поэтому он приехал во Львов. Актер показал своему коллеге город, а также поблагодарил за службу в рядах ВСУ. К слову, Гарик Бирча служит главным сержантом.

Гарик Бирча и Тарас Стадницкий

"На первый взгляд Володька встретил Витальку. На самом же деле показал немного Львова главному сержанту ВСУ Гарику Бирче, пока он в отпуске. Спасибо за время и за службу", — подписал фото Стадницкий.

Отметим, Гарик Бирча служит в рядах ВСУ с 2022 года. На фронт артист отправился добровольцем. За время службы актер получил звание главного сержанта ВСУ.

Напомним, недавно ведущий тревел-шоу "Узол и Манько" Максим Узол получил повестку в военкомат. Сразу после этого он отправился на прохождение ВВК.

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