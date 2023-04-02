Гарик Бирча впервые за год вернулся с фронта домой и рассказал о службе на передовой

Украинский шоумен и актер Гарик Бирча, известный по главной роли в комедийном телесериале "Виталька", в начале полномасштабной войны встал на защиту страны.

В эфире "Сніданку з 1+1" знаменитость рассказал, что пошел на войну добровольцем. Бирча поначалу стоял на защите Киевской области. Далее на базе роты, где служил актер, создали специальный батальон, там Гарик стал командиром взвода обеспечения. Через год службы Бирча занял должность главного сержанта.

Гарик Бирча / Фото: instagram.com/garik_bircha

"У меня была срочная служба в рядах Вооруженных сил Украины, но это очень давно было. Как все случилось, очень быстро все вспомнил... В самом начале у нас сформировалась отдельная специальная рота, и мы выполняли задачи по защите Киева и Киевской области. Потом на базе этой специальной роты, потому что она из добровольцев вся состояла, был создан отдельный специальный батальон, и там я уже занял должность командира взвода обеспечения. С тех пор так и занимаюсь. Звание было – старший сержант, а через год службы теперь я уже главный сержант", — рассказал актер.

Сейчас же Гарик Бирча вернулся с фронта домой. Актера на 10 дней отпустили в отпуск. В первую очередь знаменитость встретился с родными. Далее Бирча даже успел сняться в "Лиге смеха".

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"Были возможности раньше приехать, и командование отпускает, но у меня это первый отпуск. Ощущения крутые, очень рад был увидеть близких, родных. Конечно, обнял жену, расцеловал ребенка. Потом на "Лигу Смеха" пригласили. Переключиться было сложно, но, мне кажется, позже я уже адаптировался, и все стало на свои места", – поделился актер.

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